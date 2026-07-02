El último baile de CR7 o Modric: los partidos que se juegan este jueves 2 de julio en el Mundial 2026

Revisa la programación del Mundial 2026 para este jueves 2 de julio, donde dos partidos contarán con transmisión en TV abierta.

Continúa la acción en el Mundial 2026 de Norteamérica, donde este jueves 2 de julio se disputarán tres partidos válidos por los dieciseisavos de final.

Estos duelos tendrán lugar en Los Ángeles, Toronto y Vancouver y solo dos de ellos contarán con transmisión por TV abierta.

Programación del Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy, jueves 2 de julio?

El primer encuentro de la cartelera lo protagonizan España y Austria, cuyas selecciones se verán las caras a las 15:00 horas en el SoFi Stadium, el cual irá por TV abierta a través de Chilevisión y también se podrá seguir por DSports y Paramount+.

Tras ello, a partir de las 19:00 horas Portugal se medirá ante Croacia en el BMO Field, cuyo cruce podría ser el último de Cristiano Ronaldo o Luka Modric en una Copa del Mundo. Se podrá ver en Chilevisión, DSports y Paramount+.

Finalmente, Suiza chocará contra Argelia a las 23:00 horas en el BC Place, el cual se podrá ver solamente por DSports y Paramount+.