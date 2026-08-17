Tras 14 años de espera: Lampa se queda con el nuevo hospital de la zona norte de Santiago

El futuro establecimiento tendrá carácter de alta complejidad y contempla una superficie construida superior a los 70 mil metros cuadrados.

Luego de más de una década de espera, el proyecto para construir un nuevo hospital de alta complejidad en la zona norte norte de la Región Metropolitana (RM) dio un nuevo paso.

El recinto se emplazará en Valle Grande, comuna de Lampa, luego de que la Contraloría General de la República tomara razón del decreto que autoriza $9 mil millones para adquirir el terreno.

La información fue entregada por la ministra de Salud, May Chomali, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, tras una reunión con autoridades de Huechuraba, Quilicura, Colina, Tiltil, Lampa, Independencia, Conchalí y Recoleta, además de parlamentarios de la zona.

El futuro establecimiento tendrá carácter de alta complejidad y contempla una superficie construida superior a los 70 mil metros cuadrados.

El diseño considera 368 camas y 14 pabellones, además de un terreno de más de siete hectáreas, infraestructura que busca responder a las necesidades de una población que supera el millón de habitantes.

“Esta es una excelente noticia. Va a ser un hospital de alta complejidad que viene a complementar la capacidad hospitalaria del sector norte, que hoy día solamente está representada por el Hospital San José y que, evidentemente tiene una demanda que tiene que ser resuelta. Es importante dar la noticia y la esperanza de que, finalmente, la zona norte de Santiago va a contar con este hospital que tendrá 368 camas y 14 pabellones que, sin duda, van a venir a resolver la demanda sentida de una población que ha sido postergada en las decisiones que ha tomado el Estado”, dijo Montt.

La ubicación en Valle Grande fue definida luego de revisar más de 30 alternativas, las que fueron comparadas considerando aspectos técnicos y económicos.

El alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, valoró que el proyecto finalmente avance después de años de espera. “Esta es una de las mejores noticias que ha tenido nuestra zona norte en la última década y, realmente, un motivo de alegría. Debo manifestar el agradecimiento a la ministra, a este gobierno, de haber entendido esta urgencia que tiene la zona norte, todos sus habitantes que requieren una atención de salud con dignidad. 14 años han pasado, distintas decisiones, distintas autoridades y hoy día esto se materializa”, afirmó.

Ahora, el Servicio de Salud Metropolitano Norte deberá concretar las gestiones para suscribir el contrato de compraventa del terreno. Posteriormente deberán desarrollarse las distintas etapas de diseño, licitación y construcción, por lo que la asignación de los recursos constituye un avance para un proyecto que busca ampliar la infraestructura sanitaria disponible para el norte de Santiago.