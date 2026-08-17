Gobierno presenta Ley Antibarricadas 2.0: “Cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta”

El ministro de Seguridad recalcó que “en Chile, el orden, la seguridad y el derecho a circular libremente se respetan. Quienes pretendan imponer su violencia deberán responder ante la ley”.

AGENCIA UNO

La agenda de seguridad de La Moneda, que incluye la presentación de una reforma constitucional en la materia que fue ingresada con suma urgencia al Senado, ahora sumó la presentación del proyecto de ley Antibarricadas 2.0.

Según explicó en redes el ministro de Seguridad, Martín Arrau, la iniciativa considera modificar el Código Penal para “abarcar las situaciones que no quedaron comprendidas en la ley”.

En esta línea, el secretario de Estado aseveró que “se acabó la impunidad para quienes bloquean calles, paralizan el Metro y vulneran la libertad de todos los chilenos”.

“Cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta: es violencia y debe ser delito”, planteó Martín Arrau sobre la ley Antibarricadas 2.0.

El ministro de Seguridad recalcó que “en Chile, el orden, la seguridad y el derecho a circular libremente se respetan. Quienes pretendan imponer su violencia deberán responder ante la ley”.

El proyecto considera sancionar “con la misma pena actualmente vigente (presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días), a quien, sin estar autorizado, interrumpiere u obstaculizare, total o parcialmente, la libre circulación de personas, vehículos o el funcionamiento regular de cualquier medio o servicio de transporte, público o privado, de pasajeros o de carga, cualquiera sea la vía o infraestructura por la cual opere”.

Además, se precisan “los medios y servicios de transporte comprendidos —terrestre, ferroviario, subterráneo, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo, entre otros—, así como los vehículos e infraestructura asociados a su funcionamiento”, consignó Emol.

Junto con ello, se establece que no será necesaria la violencia o la intimidación para la configuración del delito.