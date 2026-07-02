VIDEO – ¿Se enteró en vivo? La reacción del entrenador de RD Congo al anuncio de la muerte de su padre en plena conferencia de prensa

Sébastien Desabre quedó desconcertado cuando el jefe de prensa anunció la trágica noticia, cuya reacción ya recorre el mundo.

La selección de República Democrática del Congo cayó en un intenso partido ante Inglaterra y se despidió del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final.

El cuadro africano jugó un gran partido, pero en los minutos finales sufrió una remontada a manos del goleador Harry Kane, quien ya registra cinco tantos en la presente edición de la Copa del Mundo.

Tras este duelo, se vivió un complejo y doloroso momento que no tarde en hacerse viral a través de las redes sociales. El entrenador de RD Congo, Sébastien Desabre, se presentó a la conferencia de prensa para hablar con los medios sobre la participación del equipo en el torneo.

Hasta ahí todo bien. Pero, al terminar con las preguntas, el equipo de prensa del conjunto africano hizo un anuncio: “Queremos anunciar que el entrenador perdió a su padre. Así que nuestras más sinceras condolencias”.

Ante esto, Desabre miró con incredulidad, y de acuerdo a medios internaciones, fue en ese momento en que se enteró de la noticia.

“Gracias”, fue lo único que dijo el entrenador, quien posteriormente miró a los presentes para luego pararse y abandonar la sala de prensa.

El momento que desconcertó al entrenador de RD Congo