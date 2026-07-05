Encuesta Criteria: aprobación al presidente Kast cayó al 35% y la desaprobación se elevó al 53%

En cuanto a los alcaldes que reciben más aprobación, la lista la encabeza Tomás Vodanovic, seguido por Sebastián Sichel, Macarena Ripamonti y Mario Desbordes.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La aprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast cayó a un 35%, mientras que la desaprobación subió al 53%, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Criteria difundida este domingo.

Las cifras entregadas por este sondeo evidencian una caída de cuatro puntos en el respaldo al mandatario, en tanto que el rechazo tuvo un alza de dos puntos.

Por otra parte, el 54% de quienes respondieron la encuesta consideró que el manejo de la economía por parte del gobierno ha sido peor o mucho peor de lo esperado, a la vez que el 56% piensa lo mismo sobre la generación de empleos.

Además, el 43% afirmó que la situación económica de su hogar está peor que hace seis meses y un 57% considera que hoy es más difícil encontrar o mejorar un puesto de trabajo.

Respecto de ambos temas, el 40% de los consultados estimó que se trata de problemas heredados de la anterior administración.

Criteria y aprobación de otras figuras políticas además de Kast

Además de evaluar la aprobación y desaprobación del presidente Kast, la encuesta Criteria también preguntó por el reconocimiento y apoyo a otras figuras políticas.

En el plano legislativo, con un 80%, Manuel José Ossandón, Luciano Cruz-Coke y Rodolfo Carter son los políticos más reconocidos entre quienes respondieron el sondeo.

Respecto de los mejor evaluados, se trata de los parlamentarios Juan Luis Castro (69%), Cristián Vial (64%) y Alejandra Sepúlveda (63%).

En cuanto a los alcaldes que reciben más aprobación, la lista la encabeza Tomás Vodanovic, seguido por Sebastián Sichel, Macarena Ripamonti y Mario Desbordes.

Sobre las prioridades ciudadanas, la seguridad aparece como la primera urgencia, con un 31%, tres puntos más que en marzo pasado.

El segundo lugar corresponde a la generación de más empleos y mejorar los sueldos, con un 16%, mientras que reactivar la economía llegó a un 13% y mejorar la salud pública y acortar las listas de espera alcanzó el 12%.