“Imposible adaptarse”: Tuchel acusa desventaja de Inglaterra ante México en el Mundial 2026

El entrenador de Inglaterra manifestó su preocupación de cara al duelo de octavos de final frente a México.

Inglaterra se instaló en octavos de final del Mundial 2026 sufriendo más de la cuenta frente a RD Congo. Los europeos remontaron en los minutos finales gracias a dos anotaciones de Harry Kane, quien se ha matriculado con cinco goles y está a uno de Lionel Messi, que actualmente lidera la lista de goleadores del torneo.

Tras este encuentro, el DT del cuadro inglés, Thomas Tuchel, manifestó su preocupación de cara al duelo que los pondrá cara a cara contra México este domingo a las 20:00 horas. Lo anterior, tiene que ver con el escenario, ya que el Estadio Azteca se sitúa a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

La preocupación de Tuchel previo al duelo contra México en el Estadio Azteca por el Mundial 2026

“Estamos listos para el calor por el entrenamiento en Florida, pero no podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja para México”, comenzó diciendo el entrenador de Inglaterra.

“No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y, físicamente, es imposible en tres o cuatro días. Será una gran desventaja para nosotros, pero estamos listos para el desafío… y seguro habrá más obstáculos”, añadió.

No obstante, Tuchel aseguró que le genera ilusión medirse ante uno de los anfitriones en uno de los estadios más míticos de la historia de la Copa del Mundo.

“Es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar: jugar contra México en el Azteca“, expresó.

México e Inglaterra registran nueve enfrentamientos, donde los europeos han ganado en seis oportunidades, mientras que los norteamericanos suman dos triunfos. Ambas selecciones han empatado en una ocasión.