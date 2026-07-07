Así se disputarán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 (y el torneo que enfrentaría a selecciones Conmebol y UEFA)

A pesar de ya estar clasificadas, Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán las Eliminatorias, donde Chile buscará uno de los tres cupos y medio que otorga la FIFA para la cita planetaria.

En medio del desarrollo del Mundial 2026 de Norteamérica, en Conmebol ya se comienza a hablar sobre el proceso de eliminatorias para la Copa del Mundo 2030.

El proceso clasificatorio iniciará en marzo de 2027, y una de las principales incógnitas que había tenía que ver con el formato de competencia. Esto, debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificadas por ser anfitriones del torneo.

No obstante, esta duda ya se aclaró, puesto que el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, aseguró que la Albirroja sí jugará las Eliminatorias.

Así se jugarán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030

“Las Eliminatorias todos las vamos a jugar. Nosotros estamos clasificados (Argentina, Uruguay y Paraguay), pero todos las vamos a jugar por una posición para un futuro torneo que vamos a jugar con los europeos“, sostuvo.

Dicha decisión además de basarse en la idea de mantener el ritmo de competencia, también se desprende que Conmebol y la UEFA buscan crear un torneo similar a la Nations League, pero en este caso permitiría que selecciones de ambos continentes se enfrenten. Dichos cruces se determinarían en función del lugar que ocupen en las Clasificatorias, lo que también repercutirá en los ingresos correspondientes.

Este proyecto aún está en fase de negociación y aún no hay plazos ni agenda para que se lleve a cabo. En el corto plazo, se puede confirmar que el formato de Eliminatorias se mantendrá con la misma cantidad de partidos para el Mundial 2030.

“Van a clasificar 3 cupos y medio. Nosotros tres (Argentina, Uruguay y Paraguay) ya estamos clasificados”, explicó el presidente de la APF.