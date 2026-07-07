Estos geoglifos ya habían sido afectados anteriormente por el paso de vehículos todoterreno y por intervenciones ligadas a la actividad minera.

La Fundación Desierto de Atacama denunció daños parciales en los geoglifos de La Encañada, en la comuna de María Elena, Región de Antofagasta, atribuidos a la instalación de una antena de telecomunicaciones que habría sido montada hace más de 20 años.

De acuerdo a lo informado, la afectación fue detectada recientemente mediante imágenes aéreas.

Estos geoglifos, con más de mil años de antigüedad y protegidos como Monumento Arqueológico, fueron elaborados por pueblos prehispánicos entre los años 700 y 1.500 d.C. y se han conservado gracias a las condiciones climáticas del desierto de Atacama.

La grave denuncia que expone daños a geoglifos de más de mil años en Antofagasta

El presidente de la Fundación Desierto de Atacama, Gonzalo Pimentel, explicó que “desconocemos qué empresa instaló las antenas, aunque tampoco actuamos como persecutores legales de estas malas prácticas empresariales. Eso le corresponde a los organismos pertinentes, como el Consejo de Monumentos Nacionales”.

La organización sostuvo que, pese a la protección legal existente, los geoglifos continúan expuestos a distintos daños, ya que en años recientes también denunciaron el paso de vehículos todoterreno sobre estos sitios y afectaciones derivadas de actividades mineras.

Frente a este escenario, Pimentel afirmó que “se requiere urgente de una política estatal integral que asegure su protección”, agregando que la conservación de este patrimonio debe ser liderada por el Estado junto con organizaciones de la sociedad civil.