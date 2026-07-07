Alzheimer: diagnóstico precoz de microtrombos abre la opción de terapia para retrasar su avance

Las últimas investigaciones apuntan que los problemas vasculares podrían acelerar progresión de la enfermedad neurodegenerativa.

FREEPICK.

Investigadores españoles consiguieron detectar por primera vez la acumulación de microtrombos en el cerebro de un modelo de Alzheimer en ratones vivos, lo que abre la opción de aplicar una terapia para retrasar el avance de la enfermedad neurodegenerativa.

El trabajo, que fue publicado en la revista científica Alzheimer’s & Dementia, abre una nueva vía no solo para comprender la enfermedad, sino también para mejorar su diagnóstico en fases mucho más tempranas.

El Alzheimer sigue siendo la forma más frecuente de demencia y uno de los grandes desafíos de la medicina, y las últimas investigaciones apuntan que, parte del deterioro cerebral, está relacionado con alteraciones en la circulación sanguínea y que los problemas vasculares constituyen un elemento que podría acelerar su progresión.

Los microtrombos y su vínculo con el Alzheimer

Se calcula que más de la mitad de los pacientes con Alzheimer presentan microtrombos en su cerebro, como resultado de un estado procoagulante subyacente.

Dichos microtrombos afectan directamente al flujo sanguíneo y, de esta manera, promueven el avance de la patología.

La importancia de detectar por primera vez estos microtrombos mediante técnicas de neuroimagen no invasivas, es que permitiría identificar a tiempo a pacientes a los que se les podría aplicar tratamientos anticoagulantes, capaces de ralentizar la progresión del Alzheimer.

Hasta esta investigación, los microtrombos permanecen indetactables hasta la evaluación del tejido cerebral post mortem, lo que impedía identificar a tiempo a quienes podrían recibir la terapia.