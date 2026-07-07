Los impresionantes números que deja Cristiano Ronaldo luego de su último partido por Portugal

Cristiano Ronaldo jugó casi 23 años en la selección lusa, de los cuales durante 18 se desempeñó como capitán del equipo.

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La derrota de Portugal ante España por la cuenta mínima no solo significó la eliminación de la selección lusa del Mundial 2026, sino que también conllevó la despedida definitiva de Cristiano Ronaldo del equipo nacional luego de casi 23 años, de los cuales durante 18 se desempeñó como capitán.

A sus 41 años, el delantero del Al-Nassr F.C., de Arabia Saudita, confirmó que continuará jugando en ese club hasta cumplir su meta de marcar 1.000 goles como profesional. Solo le faltan 24 para alcanzar esa cifra.

Desde que debutó en la selección de Portugal el 20 de agosto de 2003 y hasta su último partido este lunes 6 de julio, Cristiano Ronaldo jugó 233 partidos con el cuadro luso. Y sus logros son descollantes.

Los impresionantes números de Cristiano Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo tenía 18 años cuando sustituyó a Luis Figo en el partido amistoso disputado ante Kazajistán, hace casi 23 años.

Desde ese 20 de agosto, el delantero se transformó con una enorme diferencia sobre su seguidor, en el mayor goleador histórico de Portugal, con 146 goles en 233 partidos.

Además, gracias a esa notable cifra, el luso alcanzó un promedio de 0,63 tantos por cada encuentro que jugó con su selección.

Pero Cristiano Ronaldo también dejó en su selección otras marcas que probablemente tardarán mucho tiempo en ser superadas, si es que lo son en algún momento.

Por ejemplo, desde hace más de tres años ostenta el récord del jugador de campo con más partidos internacionales de la historia, luego de alcanzar este lunes esos 233 encuentros.

Posee también 10 hat-tricks con su selección y es el único futbolista con más de 50 goles en las clasificatorias europeas, gracias a sus 41 tantos en las eliminatorias mundialistas y los otros 41 en los procesos para la Eurocopa.

En cuanto a los torneos que disputó con Portugal, Cristiano Ronaldo jugó seis mundiales, cinco Eurocopas, de las cuales ganó una (2016), además de las dos Ligas de Naciones que obtuvo en 2019 y 2025.