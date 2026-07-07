Estas son las cinco intersecciones más peligrosas de la RM: tienen decenas de accidentes de tránsito al año

Uno de los casos más destacados corresponde al cruce de Gran Avenida con Avenida Lo Ovalle, donde se contabilizaron 59 accidentes de tránsito en un año.

Un nuevo análisis sobre la seguridad vial en la Región Metropolitana (RM) reveló cuáles son las intersecciones que registran la mayor cantidad de accidentes de tránsito, identificando varios puntos críticos donde conductores, peatones y ciclistas enfrentan un mayor riesgo.

Entre los sectores con más incidentes aparecen cruces ubicados en zonas de alta circulación vehicular, especialmente en torno a la avenida Américo Vespucio, uno de los principales corredores de la capital.

En ese contexto, los datos muestran que algunos de estos puntos concentran una importante cantidad de siniestros durante un periodo de solo un año.

Estas son las cinco intersecciones más peligrosas de la RM: tiene decenas de accidentes de tránsito al año

Uno de los casos más destacados corresponde al cruce de Gran Avenida con Avenida Lo Ovalle, donde se contabilizaron 59 accidentes de tránsito en un año, posicionándose entre las intersecciones con mayor número de eventos registrados.

Según los antecedentes recopilados, estos son algunos de los cruces que concentran más siniestros:

Avenida Américo Vespucio con Avenida Recoleta: uno de los puntos con mayor cantidad de accidentes debido al alto flujo vehicular.

uno de los puntos con mayor cantidad de accidentes debido al alto flujo vehicular. Avenida Américo Vespucio con Avenida Santa Rosa: sector donde confluyen importantes vías de desplazamiento diario.

sector donde confluyen importantes vías de desplazamiento diario. Avenida Américo Vespucio con Avenida La Florida: otro de los cruces identificados entre los puntos con más incidentes.

otro de los cruces identificados entre los puntos con más incidentes. Gran Avenida con Avenida Lo Ovalle: registró 59 accidentes en un año, convirtiéndose en uno de los lugares más conflictivos del listado.

registró 59 accidentes en un año, convirtiéndose en uno de los lugares más conflictivos del listado. Otros cruces de Américo Vespucio: la autopista urbana aparece repetidamente entre las zonas con mayor concentración de accidentes.

Los especialistas en movilidad han señalado que factores como el alto volumen de vehículos, la infraestructura vial, los tiempos de espera en semáforos y las maniobras riesgosas pueden influir en la ocurrencia de estos hechos.

La identificación de estos puntos busca orientar futuras medidas de prevención y mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan diariamente las calles de Santiago.