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Trump confirma que intervino ante la FIFA por tarjeta roja contra Balogun: “La gente quiere ver a los mejores jugadores”

Donald Trump detalló que habló con el presidente de la FIFA y pidió que se “reconsiderara” la expulsión del goleador estadounidense. Finalmente, sí podrá jugar ante Bélgica.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que intervino ante la FIFA para que se “revisara” la tarjeta roja contra el goleador norteamericano Folarin Balogun, quien finalmente podrá enfrentar a Bélgica este lunes en los octavos de final del Mundial 2026.

“Sí, lo hice. Hablé con Gianni (Infantino), una persona muy respetada, que ha organizado la Copa del Mundo más exitosa de la historia”, comenzó diciendo el mandatario desde el Despacho Oval.

En este contexto, aseveró que “ni siquiera fue una infracción. Eran dos jugadores corriendo a toda velocidad que simplemente chocaron entre sí (…) quedaron enredados en la jugada”, refiriéndose a la acción que terminó con la expulsión de Balogun, quien le dio un “planchazo” arriba del tobillo al bosnio Tarik Muharemovic.

Mundial 2026: Trump confirma intervención ante la FIFA en Caso Balogun

Tras ello, apuntó directamente contra el árbitro brasileño Raphael Claus por la decisión de sacarle tarjeta roja al delantero de Estados Unidos. “No quiero decirlo porque no me gusta generar polémica, pero resulta bastante sospechoso. Si quieren, puedo mostrarles su historial”, sostuvo.

Sobre su intervención para que suspendieran el castigo a Balogun y pudiera jugar los octavos de final ante Bélgica, Trump afirmó que “no le dije que decisión tomar”, pero manifestó que de mantener aquella decisión “habría dejado una gran mancha sobre el campeonato. Eso fue lo único que transmití”.

“No creo que él fuera quien decidiera”, añadió sobre el presidente de la FIFA. “Creo que fue un comité. Y ese comité tomó la decisión correcta porque, en primer lugar, no hubo falta. Además, la gente quiere ver a los mejores jugadores”, expresó.

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