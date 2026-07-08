“Seguiré esperando”: Petro desafió a De la Espriella a que pruebe las irregularidades que denunció

En mandatario calificó como un “irrespeto a la mitad de Colombia” las amenazas que dijo haber recibido por parte del presidente electo.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desafió este miércoles al mandatario electo, Aberlardo de la Espriella, que presente las pruebas que tiene de las irregularidades que denunció en la actual administración.

A la vez, el jefe de Estado calificó como un “irrespeto a la mitad de Colombia”, las amenazas que dijo haber recibido por parte del presidente electo.

A menos de un mes de que De la Espriella asuma el mandato, en la ceremonia prevista para el próximo viernes 7 de agosto, Petro empleó su cuenta en las redes sociales para referirse a su decisión de suspender el proceso de transición en Colombia.

El desafío que le planteó Petro a De la Espriella

Respecto de lo resuelto por el ganador de la elección en cuanto a paralizar el empalme con la actual administración, el presidente colombiano manifestó: “Hago lo que dice la ley: presentación pública de informes de todas las entidades; el gobierno entrante no asiste porque son transmitidos por televisión y no sé qué los asustó“.

“Así que seguimos cumpliendo la ley; no podemos obligar a particulares que serán quizás funcionarios a partir del 7 de agosto a que asistan”, complementó.

Recordó que cuando asumió el mandato en 2022, “yo recibí de Duque su gobierno y no lo insulté ni amenacé, le dije a Uribe que nunca amenazaría a la oposición ni a él ni a su familia y cumplí”.

“Muéstrenme un solo gas lacrimógeno en las manifestaciones de la oposición, un solo preso”, desafió el jefe de Estado.

Dijo que, en cambio, “ahora veo un futuro presidente amenazando al presidente que sale; la amenaza a un presidente es la amenaza a sus electores, que hoy resulta que es más de medio país; es un irrespeto a la mitad de Colombia”.

Respecto de los dichos de De la Espriella en cuanto a que el gobierno de Petro es “corrupto”, este último planteó que “me quedé esperando cuáles eran las enormes irregularidades que decían que había en mi administración. Seguiré esperando“.

El presidente electo tomó la decisión de suspender el proceso de transición, luego de que Guslavo Petro desconoció nuevamente los resultados del balotaje del 21 de junio.

“Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado”, declaró posteriormente De la Espriella.