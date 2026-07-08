Transelec y la UFRO impulsan Centro de Rescate de Fauna Silvestre en la Araucanía

El convenio firmado entre ambas instituciones permitirá fortalecer la conservación de la biodiversidad mediante el desarrollo de infraestructura, equipamiento especializado, investigación y formación, convirtiéndose en el primer centro asociado a una universidad.

La empresa Transelec y la Universidad de La Frontera, a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente, suscribieron un convenio de cooperación estratégica para impulsar un Centro de Rescate de Fauna Silvestre en el Campo Experimental Maquehue, iniciativa que fortalecerá la investigación, la formación y la conservación de la biodiversidad en La Araucanía, respondiendo a una necesidad regional.

La iniciativa contempla la construcción e implementación de infraestructura y equipamiento especializado para fortalecer las capacidades de atención, rehabilitación, monitoreo e investigación de fauna nativa. En este marco, Transelec contribuirá con recursos para potenciar el desarrollo del futuro centro, mediante el financiamiento de equipamiento especializado y la entrega de una beca de movilidad internacional para un estudiante de pregrado, enfocada en biodiversidad y su vinculación con la infraestructura de transmisión eléctrica.

En el acto de firma, el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente de la UFRO, Dr. Adison Altamirano, destacó que “este proyecto fortalece la formación de nuestros estudiantes, la investigación y el desarrollo de conocimiento aplicado. Junto con la futura clínica de animales mayores de la UFRO, que se emplazará junto al Centro de Rescate de Fauna Silvestre, permitirá consolidar un polo de desarrollo para la docencia y la conservación. Además, refleja cómo la colaboración entre la academia, el sector público y la empresa privada puede generar soluciones concretas para proteger la biodiversidad”.

Por su parte el gerente de la Zona Sur de Transelec, Christian Weishaupt, indicó que “para la compañía, la biodiversidad es un eje fundamental de su estrategia de sostenibilidad, debido a su amplia presencia territorial y compromiso con el cuidado de los diversos ecosistemas donde opera. En este contexto, este centro es realmente significativo porque permitirá – en alianza con la academia – disponer de un espacio dedicado al rescate oportuno y cuidado de la fauna nativa y, a la vez, potenciará la formación de estudiantes y profesionales de la región”.

Colaboración

El convenio contempla además actividades de vinculación con el medio, investigación aplicada, capacitación y transferencia de conocimiento, promoviendo espacios de trabajo conjunto entre la academia y la industria para abordar desafíos ambientales y generar soluciones innovadoras para la protección de la fauna silvestre.

El rector de la Universidad de La Frontera, Dr. Juan Manuel Fierro, señaló que “este es un proyecto pionero, ya que La Araucanía no contaba con un Centro de Rescate de Fauna Silvestre asociado a una universidad. Este convenio demuestra cómo la colaboración con la empresa privada fortalece iniciativas que generan conocimiento y aportan al desarrollo de la región y a la protección de su patrimonio natural”.

Palabras de satisfacción manifestó también el director regional (s) del SAG, Renato Arce, quien valoró la iniciativa y dijo que “contar con un centro de estas características permitirá responder de manera más oportuna a los rescates de fauna silvestre que realizamos diariamente, evitando traslados a otras regiones o a centros privados, fortaleciendo así el trabajo que desde hace años desarrollamos junto a la Universidad de La Frontera”.

El seremi de Energía de La Araucanía, Jorge Rathgeb, sumó sus felicitaciones por este convenio que señaló “demuestra cómo la colaboración entre la empresa privada, la academia y las instituciones públicas puede contribuir a proteger la biodiversidad de la región. Es una inversión que fortalece la conservación de la fauna silvestre y genera capacidades para enfrentar un desafío de largo plazo”.

En la ceremonia también participaron estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria de la UFRO. Entre ellos, Natalia Peralta, estudiante de quinto año, destacó que el futuro centro será un gran aporte para la formación profesional y para la comunidad, ya que “permitirá atender y rehabilitar fauna silvestre con infraestructura y equipamiento de primer nivel”.

Con esta alianza, Transelec y la Universidad de La Frontera reafirman su compromiso con el desarrollo sostenible de La Araucanía, promoviendo la colaboración entre la academia y la industria para impulsar iniciativas que fortalezcan la conservación de la biodiversidad, la formación de capital humano y la generación de conocimiento aplicado.