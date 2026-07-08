Las polémicas arbitrales que tensionan el Mundial 2026: Egipto golpea la mesa y Francia responde por designación de juez argentino

Egipto presentó una queja formal y realizó una dura exigencia a la FIFA tras ser eliminada del Mundial. Por otro lado, desde Francia respondieron a las sospechas que ha despertado la designación de cinco árbitros argentinos para su duelo contra Marruecos.

Controversias arbitrales han tensionado el desarrollo del Mundial 2026 en las últimas horas, luego de que el entrenador de Egipto asegurara que el torneo está “arreglado” en favor de Argentina. Además, recientemente se oficializó que los jueces del duelo entre Francia y Marruecos serán precisamente del país trasandino.

La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) emitió un comunicado para manifestar su indignación con lo ocurrido en el partido contra la Albiceleste, donde le anularon un gol y no revisaron dos jugadas que pudieron ser penales.

“La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR. Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido”, comenzaron diciendo.

En este marco, la Federación enfatizó que los hechos han generado una “frustración generalizada” entre los jugadores y los hinchas. “Si bien el resultado ya forma parte de la historia, nuestro orgullo por este equipo sigue intacto”, sostuvieron.

Por otro lado, exigieron a la FIFA que excluya al árbitro francés François Letexier para el resto del Mundial 2026 y que se abra una investigación “tras los errores de arbitraje flagrantes cometidos por el equipo de arbitraje y a la aplicación de un doble rasero, lo que llevó a la derrota de la selección egipcia”.

FIFA designa a árbitros argentinos para el Francia vs Marruecos

Las polémicas continúan de cara a los cuartos de final del Mundial 2026. Esto, debido a que la FIFA designó al árbitro argentino Facundo Tello para dirigir a Francia vs Marruecos, partido que tendrá solamente a jueces trasandinos.

Lo anterior, ha alimentado sospechas por la rivalidad surgida tras la definición de la Copa del Mundo en 2022. No obstante, el vestuario galo ha optado por rechazar esta controversia.

“No me fijo en quién es el árbitro. Nunca lo he hecho. Queremos ganar este partido, eso es lo único que nos importa“, expresó el defensor Dayot Upamecano.

Siguiendo en esa línea, el delantero Jean-Philippe Mateta manifestó: “Mantenemos la concentración. Si estos árbitros están aquí, es porque están a la altura de esta competición“.

Por su parte, el tercer arquero de Francia, Robin Risser, comentó: “No debemos caer en la paranoia . Hubo amargura tras la final del último Mundial. Pero esto es parte del juego. Pero si estos árbitros están aquí, es porque están a la altura de esta competición. Debemos concentrarnos en lo que podemos controlar para avanzar a la siguiente ronda”.