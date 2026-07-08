Chiqui Tapia bajo la lupa: por qué el FBI investiga las operaciones financieras de AFA en Estados Unidos

El FBI y agentes federales se encuentran recogiendo testimonios en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Esto, en medio del Mundial 2026.

Claudio Chiqui Tapia está bajo la lupa del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI. Mientras Argentina eliminaba a Egipto en el Mundial 2026, dichas entidades comenzaron a tomar testimonios en el marco de una investigación sobre operaciones financieras ligadas a la AFA.

Según informó el diario La Nación de Argentina, las autoridades estadounidenses buscan establecer cómo se administraron los fondos de la AFA y determinar si algunas de estas operaciones habrían implicado en delitos bajo jurisdicción federal, como lavado de activos o fraude bancario.

Uno de los testimonios que tomaron los agentes es el del empresario Guillermo Tofoni, quien se reunió con las autoridades a través de una videoconferencia que se extendió por cerca de tres horas.

Esta indagatoria tiene el objetivo de reconstruir las operaciones que se llevaron a cabo bajo la gestión de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en la AFA. Junto con ello, se busca determinar el rol de TourProdEnter LLC, empresa del productor Javier Faroni que administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la asociación.

Sumado a ello, los agentes también se encuentran evaluando la posibilidad de convocar a declarar a exfuncionarios del Gobierno de Argentina que tuvieron acceso a información ligada de estas operaciones financieras.

Según el citado medio, TourProdEnter LLC administró al menos US$ 260 millones correspondientes a ingresos internacionales de la asociación por medio de cuentas abiertas en cinco bancos de Estados Unidos: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

Cómo surgió el caso que tiene en la mira a la AFA y a Chiqui Tapia

En septiembre de 2024, la entonces ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, compartió información con funcionarios sobre eventuales irregularidades en las operaciones financieras de la AFA.

En un principio, el FBI concluyó que no habían antecedentes suficientes para abrir una investigación. No obstante, esto cambió después de que se publicaran una serie de investigaciones sobre operaciones financieras y societarias hechas en Florida.

Aquellos reportes dejan ver que TourProdEnter LLC ejerció un rol para canalizar pagos de contratos internacionales de la AFA, incluidos ingresos provenientes de Adidas y Warner. Dicha compañía recibía el 30% de los ingresos internacionales de la AFA, lo que se suma a una comisión del 10% por determinados gastos logísticos.