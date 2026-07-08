Pedro Sánchez la bajó el perfil a los ataques de Trump a España y aseguró que hablaron de golf y fútbol

Antes de la cita, el presidente norteamericano dijo que el país europeo “es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España”.

RTVE.ES

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, le bajó este miércoles el perfil a los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, dijo que España es una “causa perdida” y pidió cortar todo el comercio con ese país, “incluidas las visitas”.

En sus declaraciones, el mandatario norteamericano sostuvo que “España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (…) No queremos tener nada que ver”, enfatizó.

Según recalcó el presidente estadounidense, hay que cortar el trato “de inmediato”, porque España “no tiene remedio, son mala gente“, aunque añadió que hay algunos “casos más” de países en la OTAN con una actitud que lamenta.

Pedro Sánchez dice que habló con Trump de fútbol y golf

Precisamente para esta jornada estaba previsto un encuentro entre Pedro Sánchez y Donald Trump y, previo a la cita, fuentes del Gobierno español dijeron que recibían las críticas con tranquilidad.

De acuerdo con lo manifestado por personas que asistieron al encuentro a puertas cerradas, lejos de producirse un cara a cara, la conversación se desarrolló “con absoluta y total cordialidad“.

Incluso, el mismo Pedro Sánchez indicó que, aunque hablaron del golf y del Mundial de fútbol que se disputa en Estados Unidos, evitó comentar la presión que ejerció Trump para que la FIFA anulara la tarjeta roja al delantero de la selección norteamericana, Folarin Balogun.