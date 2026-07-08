“Que se dejen de fregar con que yo soy la oponente n°1”: Matthei responde por tensiones con Chile Vamos y el Gobierno

“Yo digo lo bueno y digo lo malo y si lo malo les irrita, lo siento enormemente, pero si yo estoy dando mi opinión no voy a venir a decir solamente las cosas políticamente correctas”, defendió la excandidata sobre sus críticas al Ejecutivo, que han molestado a su coalición.

Luego de que Chile Vamos marcara distancia de su excandidata presidencial por sus críticas al Gobierno, la propia Evelyn Matthei salió a aclarar su postura respecto del Gobierno de José Antonio Kast y el acercamiento que tuvo el lunes con la UDI.

En su habitual participación como columnista en radio Pauta, Matthei explicó las razones de su participación en la mesa de propuestas para el empleo, pese a que durante esos días dirigentes como Javier Macaya (UDI) y Diego Schalper (RN) habían enfatizado en que sus declaraciones no representaban ni a la UDI ni a la coalición. “Cuando a mi me piden ayuda yo siempre la doy en esos temas o en cualquier otro porque se trata de Chile. Nunca caería en una bajeza de no apoyar”, resumió.

“A mí me parece que lo que tenemos que lograr todos es que Chile ande bien. En ese sentido fui y voy a ir siempre cuando sienta que puedo apoyar y voy a ir con la mejor de las disposiciones, lo cual no significa que nadie me va a callar. Yo digo lo bueno y digo lo malo y si lo malo les irrita, lo siento enormemente, pero si yo estoy dando mi opinión no voy a venir a decir solamente las cosas políticamente correctas”, añadió.

Al ser consultada sobre si recibió algún comentario negativo de parte de alguno de los presentes en la reunión, Matthei aclaró: “Me trataron regio, pero yo les dije claramente a la salida que yo iba a seguir diciendo lo que pensaba, porque yo no estoy en la directiva de la UDI, no estoy tratando de influir en el Gobierno, no estoy tratando de que nombren a tal persona como seremi ni embajador, ni tratando de meter a mi hijo ni a mi sobrino en el Gobierno. Tengo una libertad absoluta y tengo la libertad de decir lo bueno y lo malo y creo que es la forma de aportar al país. Lo que pasa es que hay ciertos medios y ciertos personajes que les ha dado con tratar de ponerme como que ‘la Evelyn está picada'”.

“Lo que yo digo lo digo a través de la radio, de mis redes sociales o en tres programas a los que he ido. Eso es todo lo que he hecho desde noviembre. Entonces que se dejen de fregar con que yo soy la oponente n°1″, cerró.