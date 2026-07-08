Alvarado acusa a la oposición de querer “marcar puntos políticos” tras anunciar comisión investigadora contra Steinert

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, criticó el anuncio que hizo la oposición de impulsar una comisión investigadora contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La decisión ocurre luego de que un informe de Contraloría determinara que excedió en sus atribuciones al solicitar un oficio a la Policía de Investigaciones (PDI) respecto del traslado de un grupo de funcionarios.

Al ser consultado sobre el tema en Radio Infinita, Alvarado se preguntó: “¿Qué es lo que quieren investigar?“. A eso agregó que si lo que se busca es saber cuánto sabía el Gobierno del accionar de Steinert, dada la situación incómoda en que dejó a la PDI, afirmó que “respecto a ese tema en específico y que fue consultado en la Contraloría, no hay una sola palabra de la Contraloría que diga que la ministra actuó mal en ese procedimiento, porque es una decisión de la Policía de Investigaciones“.

“El anuncio de la comisión investigadora lo veo como marcar puntos políticos, mantener un tema vigente, pero al final del día con resultados poco satisfactorios“, aseveró.

Con respecto a la decisión de Trinidad Steinert de solicitar a Contraloría que deje sin efecto dicho informe, el ministro Alvarado indicó que “ayer hizo una presentación personal fundada a la Contraloría cuestionando que se disputara el deber de abstención, y manifestando, y dando las razones, y los argumentos por los cuales, y las facultades que ella tenía para solicitar información“.

“Eso es interesante desde el punto de vista administrativo, de lo que resuelva la Contraloría, porque va a tener que decidir o ratificar lo que señaló, o modificar su criterio, y esa es una discusión que yo creo que, del punto de vista que está hoy día en sede administrativa, es importante de conocer“, añadió.