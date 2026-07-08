“Legitimidad absoluta”: la Defensoría del Pueblo de Perú validó el triunfo de Keiko Fujimori

“Quisiera que la fortaleza de la legitimidad se traduzca en las decisiones que tiene que tomar como gobierno”, planteó Josué Gutiérrez.

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El defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, aseguró que el triunfo de Keiko Fujimori ante Roberto Sánchez en la elección presidencial cuenta con una “legitimidad reforzada” desde el punto de vista electoral.

“Este es el mejor momento, porque es presidenta de la República con la legitimidad reforzada que establece el derecho comparado en materia electoral. Estoy hablando de legitimidad absoluta“, manifestó el titular de la Defensoría del Pueblo.

El funcionario se refirió al tema durante la entrevista que le concedió al medio peruano RPP, oportunidad en la que respondió que “de ninguna manera”, cuando le preguntaron si tenía alguna duda sobre la legitimidad del triunfo de Keiko Fujimori.

En esa línea, planteó que “quisiera que esa fortaleza de la legitimidad se traduzca en las decisiones que tiene que tomar como gobierno, que no deben ser para nada autoritarias, pero deben ser firmes para que la población recobre la fe y la esperanza“.

Qué dijo sobre el triunfo de Keiko Fujimori por solo 50 mil votos

Además, Josué Gutiérrez rechazó los cuestionamientos del entorno de Roberto Sánchez sobre el estrecho margen de casi 50 mil votos con el que logró su victoria Keiko Fujimori.

“Algunos dicen: Ah, pero solamente ha ganado por 50.000 votos. No. Nuestra democracia tiene la legitimidad reforzada; por eso, cuando cuestionan que solamente ganó por 50 000 votos, bueno, ganar por 50.000 es más de lo que le ganó Pedro Castillo a Keiko Fujimori“, planteó el defensor del Pueblo.

Recalcó a la vez que “yo sí creo en la democracia. Creo en ese poder constituido que hoy está en el Parlamento y que no ha entregado a ningún partido una mayoría absoluta”, concluyó.