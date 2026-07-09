Quién es Arthur Fery, el tenista que ingresó a Wimbledon con wild card y enfrentará a Zverev en semis

“Estoy preparado, no tengo nada que perder”, planteó el tenista británico antes del partido de este viernes ante el número 3 del mundo.

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Cuando recibió la wild card para participar en Wimbledon, el tenista británico Arthur Fery ocupaba el puesto 114 del ranking y era casi un absoluto desconocido, ya que a sus 23 años solo había ganado seis partidos a nivel ATP.

Pero el próximo lunes, tras su descollante participación en el torneo londinense, subirá al lugar 36, además de asegurar más de un millón de euros en premios, lo que podría incluso aumentar si logra imponerse este viernes al número 3 del mundo, Alexander Zverev, último ganador de Roland Garros.

Para conseguirlo, Arthur Fery debió dejar en el camino a figuras como el ex número 3 del mundo, Grigor Dimitrov, pero, sobre todo, vencer al finalista en el torneo galo, Flavio Cobolli (10 del mundo), en sets consecutivos por 6-4, 7-6 (4) y 6-0.

“Estoy preparado, no tengo nada que perder“, planteó el tenista británico antes de su duelo de este viernes con el alemán Zverev.

Según apuntan las estadísticas, Arthur Fery es el segundo jugador que recibe una wild card en llegar a las semifinales en los casi 150 años de historia del torneo. Solamente el croata Goran Ivanišević lo había logrado en 2001, ocasión en la que terminó por ganar el título.

Quién es Arthur Fery, el semifinalista en Wimbledon

Arthur Fery nació el 12 de julio de 2002 en la ciudad de Sèvres, en Francia, y es hijo de Loic Fery y la extenista Olivia Gravereaux, con quienes se trasladó en su infancia a Londres, a cinco minutos de Wimbledon.

Su padre es poseedor de una de las 400 mayores fortunas del país galo, con un monto estimado en más de 321 millones de euros y, además, es el propietario del club de fútbol francés Lorient.

En su etapa escolar, Arthur Fery estudió en el exclusivo Kings College, donde comenzó a entrenar en sus canchas de tenis.

Pese a que ahora muchos lo califican como un nepobaby, lo cierto es que el británico decidió tomar el camino largo y, en vez de aventurarse de inmediato al nivel junior, optó por acudir a la universidad estadounidense de Stanford para desarrollar su juego lejos de casa.

En ese entorno, el británico adquirió las herramientas para superar con su juego la que se considera como su gran limitante: sus 1,75 metros de estatura en un deporte dominado por jugadores de mayor altura.

Este viernes, Arthur Fery no solo ingresará a la historia de Wimbledon, sino que intentará demostrar que, pese a ser millonario, lo que ha obtenido no es fruto de privilegios sino de su permanente trabajo y esfuerzo.