Qué informó la familia de Bonnie Tyler sobre la muerte de la artista a los 75 años

Su característica voz rasgada fue producto de no reposar lo suficiente tras ser sometida a una cirugía para extirpar nódulos en sus cuerdas vocales.

La cantante británica Bonnie Tyler, conocida entre otros por el exitoso tema Total Eclipse of the Heart, murió en la localidad portuguesa de Faro, según informó este jueves su familia.

La artista, de 75 años, nació en 1951 en Neath, Gales, hija de un trabajador de las minas de carbón y una dueña de casa.

Gaynor Hopkins, su nombre verdadero, dejó los estudios con 16 años para seguir su vocación. Primero cambió de nombre por Sherene Davis y luego adoptó el definitivo de Bonnie Tyler.

De acuerdo con lo que le contó a la prensa especializada, su característica voz rasgada fue producto de no reposar lo suficiente tras ser sometida a una cirugía para extirpar nódulos en sus cuerdas vocales.

Entre sus éxitos más recordados se cuentan It’s a Heartache, Holding Out for a Hero y Total Eclipse of the Heart e, incluso, esta última superó los mil millones de reproducciones en Spotify a inicios de este año.

Qué informó la familia de Bonnie Tyler sobre su muerte

A través de un mensaje publicado en la web oficial de la artista se reportó que “la familia y el equipo de Bonnie comunican con profundo pesar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal“.

En el texto se precisó que el deceso de Bonnie Tyler fue “a consecuencia de la enfermedad por la que estaba recibiendo tratamiento“.

Otras fuentes apuntaron que en abril pasado la cantante se sometió a una cirugía intestinal, tras la cual fue inducida a un coma artificial.

En junio, su portavoz informó que, si bien había salido del coma, continuaba “muy enferma y en cuidados intensivos“.