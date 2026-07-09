El estado de salud de subcomisario PDI que se parapetó: debió ser trasladado al Hospital de Carabineros

El uniformado estaba en su domicilio cuando ocurrió la emergencia, un día después de lo ocurrido en un edificio en Las Condes.

El subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Rodrigo Silva, quien se parapetó en un edificio en Las Condes, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital de Carabineros en las últimas horas.

Según se reportó, el uniformado se encontraba en su domicilio cuando presentó una lesión en el cuello que se habría autoinferido a eso de las 03:00 horas.

Hasta el momento, ni desde la PDI ni del Hospital de Carabineros se han referido de manera oficial al estado de salud del subcomisario, pero BioBioChile aseguró que trascendidos apuntan a que se encuentra grave.

Por otro lado, equipos de prensa llegaron hasta el domicilio de Rodrigo Silva para recoger información, pero Carabineros les impidió continuar con su labor y les pidió que se retiraran.

Incluso aseguraron que existía una orden que prohibía registros fílmicos, además realizaron controles de identidad a reporteros y camarógrafos que llegaron al lugar.

La internación de Silva ocurre poco más de 24 horas después de que se parapetara en un edificio de Las Condes, donde aseguró que lo iban a matar por denunciar una serie de hechos de corrupción en la policía civil de Vitacura. Vecinos que oyeron sus gritos aseguraron que sus compañeros trabajaban para el Tren de Aragua.