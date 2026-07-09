VIDEO – Cuáles son las propuestas del grupo neonazi español que se convertirá en partido político

La agrupación presentará su programa nacional en su sede, en una actividad programada para este sábado 11 de julio.

X.

El grupo neonazi español, Núcleo Nacional, confirmó su decisión de transformarse en un partido político, cuya inscripción ya fue autorizada por el Ministerio del Interior hispano.

El portavoz de la agrupación, Iván Rico, ratificó la información a través de un video que difundió en la red social X, durante el cual se mostró a rostro descubierto, tras quitarse el paño que cubría su cara.

De acuerdo con lo anticipado, el grupo neonazi presentará su programa nacional en su sede, ubicada en Madrid, en una actividad programada para este sábado 11 de julio.

Qué propone el grupo neonazi que será partido político en España

Tras ratificar la formación del partido político, el vocero del grupo neonazi de España anunció que la colectividad se denominará Noviembre Nacional, en alusión a las protestas que se produjeron en ese mes del 2023 frente a la sede del PSOE por la aprobación de la Ley de Amnistía.

“Noviembre Nacional ha llegado. Hace ya dos años, un puñado de nacionalistas decidimos emprender un camino, un camino de lucha por nuestro pueblo, un pueblo del que se ha desconectado la clase política“, manifestó Rico.

A continuación, planteó que “todos ellos, ya sean de derechas o de izquierdas, parten de las falsas premisas creadas por el liberalismo y el marxismo, que sirven para destruir las naciones del mundo”.

Además, el portavoz cuestionó que “nos quieren convencer de que el hombre y la mujer son iguales, o que un sudamericano o africano es igual que un europeo“.

También se mostró a favor de “pelear por todas las vías posibles para que no se sustituya racialmente a nuestro pueblo en su propia tierra“.

“Queremos devolver la seguridad a las calles, vamos a luchar por traer de vuelta el carácter virtuoso que el cristianismo dio durante siglos a la civilización española para que se aleje de todas las degeneraciones que han impulsado los políticos del Régimen del 78″, concluyó el mensaje de Iván Rico.