Gobierno descarta pesca ilegal de flota china en la Zona Económica Exclusiva de Chile

El subsecretario de Pesca descartó irregularidades en aguas chilenas y afirmó que las fiscalizaciones no han detectado ingresos ilegales de buques chinos.

El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, afirmó que hasta ahora no existen antecedentes que demuestren la presencia de alguna flota china realizando actividades pesqueras dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile.

La autoridad respondió así a un informe que advierte sobre supuestas incursiones ilegales de una flota extranjera en aguas nacionales.

La controversia surgió luego de una investigación periodística que difundió un estudio elaborado por un especialista en conservación marina, el cual sostiene que algunos barcos de origen chino habrían ingresado a las 200 millas marítimas exclusivas del país.

El documento incluye registros satelitales e imágenes que, según sus autores, respaldan estas denuncias.

Frente a estas acusaciones, Urrutia explicó que los organismos encargados de la fiscalización realizaron verificaciones junto con el Servicio Nacional de Pesca y la Autoridad Marítima, concluyendo que los casos detectados correspondían a alertas erróneas y no a ingresos efectivos a aguas chilenas.

Asimismo, indicó que existe comunicación permanente con las autoridades de China, las que, según afirmó, han manifestado disposición para cumplir las normas internacionales.

La autoridad también reconoció que varios puertos chilenos reciben embarcaciones pesqueras extranjeras para efectuar labores de abastecimiento, mantenimiento o relevo de tripulaciones, especialmente luego de que otros países de la región restringieran este tipo de operaciones. Sin embargo, aseguró que dichas actividades se desarrollan respetando la legislación vigente.

Por su parte, el senador Iván Flores solicitó que el Gobierno, a través de la Cancillería, dialogue con las autoridades chinas para esclarecer las denuncias y reforzar la protección de los recursos marinos nacionales. Además, llamó a mantener una vigilancia permanente sobre la actividad de las flotas extranjeras.

El reportaje que originó la controversia también menciona una acción judicial presentada contra un barco de bandera china, acusado de haber ingresado a la Zona Económica Exclusiva de Chile el 1 de octubre de 2025 y de realizar presuntas labores de captura de jibia durante aproximadamente una hora. El caso continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.