De vuelta a Rancagua: Hernández Norambuena es trasladado luego de un mes en cárcel de alta seguridad

Durante su periodo de reclusión en el penal capitalino su defensa reclamó que sus tratamientos médicos fueron interrumpidos.

Con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, Gendarmería trasladó a Mauricio Hernández Norambuena desde el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad de Santiago (Repas) al Complejo Penitenciario de Rancagua este viernes.

Desde 2021 que Hernández Norambuena —conocido también por su apodo de “comandante Ramiro”—se encontraba en el penal de Rancagua, cumpliendo condena por la autoría intelectual del homicidio del fundador y senador de la UDI Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, hijo del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, ambos ilícitos cometidos en la década de los 90 mientras era parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Sin embargo, a inicios de junio Gendarmería anunció que debía ser trasladado a la cárcel de alta seguridad “por tratarse de un interno de alta connotación pública”. En el intertanto que permaneció en el penal capitalino recibió visitas de diputadas del Partido Comunista que, al igual que su defensa, abogaron por su regreso a Rancagua. Entre los motivos para pedir su salida del Repas estaba la interrupción de tratamientos médicos, según denunciaron.

Un informe del jefe del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Gendarmería, Fernando Mardones, también recomendó su traslado a Rancagua. Pese a que el tribunal acogió estos antecedentes, la orden de devolver al interno a su penal de origen no fue cumplida en el plazo indicado de diez días. Según radio Biobío, Gendarmería intentó revertir la decisión y en paralelo suspendió a Mardones pues el informe que recomendaba el traslado de Hernández no había sido enviado a las demás jefaturas.