“Modo Empleo”: la tres medidas del Gobierno para intentar combatir la alta cesantía

Las regiones del Biobío, Ñuble y Antofagasta, identificadas como las que enfrentan las realidades laborales más complejas del país, concentrarán de forma prioritaria los recursos y el trabajo en terreno.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast lideró la presentación de Modo Empleo, la batería de tres medidas para hacer frente a la alta cesantía, la que llega al 9,4% en el trimestre marzo-mayo.

Modo Empleo se articuló tras la mesa interministerial que integran los titulares de Economía, Trabajo y Previsión Social, y de la Mujer y la Equidad de Género, junto a la Subdere, en alianza con gobernadores regionales y municipalidades.

La primera medida consiste en un subsidio a la contratación de hasta el salario mínimo por cuatro meses, para que las empresas contraten de manera inmediata.

El segundo es el empleo de ejecución directa, mediante trabajos transitorios a través de Conaf en las zonas con mayor desempleo. El tercero son obras de mejoramiento urbano y de barrios ya adjudicadas que se transformarán en trabajo local.

Las regiones del Biobío, Ñuble y Antofagasta, identificadas como las que enfrentan las realidades laborales más complejas del país, concentrarán de forma prioritaria los recursos y el trabajo en terreno.

En su presentación, José Antonio Kast declaró que “nosotros no estamos en el tema coyuntural del empleo buscando responsables. Tenemos un problema grave que nos afecta como nación y la idea es que todos trabajemos juntos”.

Ante esto, Kast hizo un “llamado al mundo privado, tanto a las grandes empresas como a las pymes, que esto es una ocupación, no es una preocupación, es una ocupación de todos nosotros, sobre todo en estos meses más duros que son los meses de invierno, para lo cual tenemos que estar todos en este Modo Empleo”.