La sorpresa de Google con Erling Haaland que está conquistando a los fanáticos del Mundial

El reconocimiento llega en uno de los momentos más destacados de la carrera del atacante del Manchester City.

Erling Haaland volvió a acaparar la atención de los fanáticos, aunque esta vez no fue por sus goles en el Mundial 2026, sino por una llamativa función que Google preparó en su honor.

Todo comenzó cuando el delantero noruego publicó un breve mensaje en su cuenta de X invitando a sus seguidores a realizar una sencilla acción: escribir su nombre en el buscador. La publicación despertó la curiosidad de miles de usuarios, quienes rápidamente comenzaron a probar la recomendación.

Al buscar “Erling Haaland” o simplemente “Haaland” en Google, aparece una animación especial inspirada en la cultura vikinga. El efecto hace referencia al tradicional “viking row”, una celebración que ha sido popularizada por la selección de Noruega y que consiste en una coreografía de remo realizada junto a los aficionados tras los partidos.

La sorpresa de Google con Erling Haaland que está conquistando a los fanáticos de mundial

La experiencia también incorpora efectos de sonido con tambores, permitiendo que los usuarios reproduzcan la animación en varias oportunidades, lo que ha contribuido a que el detalle se viralice en redes sociales.

El reconocimiento llega en uno de los momentos más destacados de la carrera del atacante del Manchester City. Además de ser protagonista dentro del campo, Haaland mantiene una fuerte presencia en plataformas digitales, donde comparte contenido que suele generar gran interacción entre sus seguidores.

En el aspecto deportivo, el goleador atraviesa un excelente presente en su primera participación en una Copa del Mundo. En cuatro encuentros disputados ya registra siete anotaciones, ubicándose entre los máximos artilleros del campeonato y muy cerca del liderato de la tabla de goleadores.

Tras la clasificación de Noruega a los cuartos de final, el conjunto escandinavo tendrá como próximo desafío enfrentar a Inglaterra este sábado 11 de julio, en un encuentro que promete ser uno de los más atractivos de la fase decisiva del torneo.