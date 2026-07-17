VIDEO – El olvidado Premio Oscar que ganó Brenda Fricker, la Mujer de las Palomas de Mi Pobre Angelito 2

La actriz irlandesa falleció la noche de este jueves a raíz de una enfermedad, dejando atrás una carrera que incluyó el máximo galardón del cine.

A primera hora de este viernes 17 de julio, desde Irlanda confirmaron la muerte de la actriz Brenda Fricker. Su nombre quizás no lo recuerdes, pero hay un personaje que de seguro te hará reconocerla de inmediato.

En 1992 se sumó al equipo de Chris Columbus con un pequeño, pero clave, personaje en Mi Pobre Angelito 2. Ahí dio vida a la Mujer de las Palomas, una persona que Kevin (Macaulay Culkin) conoció durante su paso por Nueva York y que, también, la ayudó a atrapar a los Bandidos Mojados.

Según se informó, Fricker perdió la vida la noche de este jueves. “Nunca volveremos a ver a alguien como ella, y el mundo es más pobre sin su presencia. Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella”, declaró su agente, Phil Belfield.

Muchos, de seguro, no conocen la vasta trayectoria con la que contaba la actriz, quien en 1989 se ganó un Oscar a Mejor Actriz de Reparto por la película Mi Pie Izquierdo, donde compartió escenas con nombres como Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker, Ray McAnally y Fiona Shaw.

La cinta relataba la historia de Christy Brown, un escritor, pintor y poeta irlandés que sufrió una severa parálisis cerebral que lo dejó inmóvil, exceptuando, precisamente, su pie izquierdo.

En dicha trama, Brenda Fricker interpretó a la madre de Brown, Bridget, quien dedicó su vida a cuidarlo y gracias a ella, logró que el artista pudiera utilizar su pie para pintar y escribir. Fue gracias a ella que Brown logró insertarse en la sociedad.