El ICE cada vez más mortal: cuántos suman los migrantes muertos durante la segunda administración Trump

El servicio recibió instrucciones de destinar más agentes a realizar arrestos y considerar 2.000 detenciones diarias como el nuevo objetivo.

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La muerte de dos migrantes en apenas seis días en Estados Unidos volvió a incrementar el número de fallecidos a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el inicio de la nueva administración de Donald Trump, de acuerdo con lo expuesto por organizaciones de derechos humanos y registros independientes.

Las últimas víctimas de los efectivos de ICE correspondieron al mexicano Lorenzo Salgado Araujo y al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, abatidos a tiros en los estados de Texas y Maine, respectivamente.

A estos casos se sumó la muerte de otro inmigrante mexicano que fue atropellado mientras escapaba de un operativo en el estado de Florida.

Cuántos suman los migrantes muertos en los centros del ICE

Según lo expuesto en un informe elaborado por entidades como Human Rights Watch y Physicians for Human Rights, el número de migrantes muertos bajo custodia del ICE alcanzó los 52 desde el inicio de la actual administración del presidente Donald Trump.

A ellas se suman otros ocho que han fallecido por disparos de agentes de la agencia durante operativos migratorios.

En esa línea, solo durante 2025 un total de 31 personas fallecieron mientras eran vigiladas por los funcionarios, una cifra más del doble que las 18 que murieron en los centros de detención del ICE durante la pandemia del COVID-19, en 2020.

Respecto del incremento en el número de fallecidos, un artículo del diario The New York Times reveló que el servicio recibió instrucciones de destinar más agentes a realizar arrestos y considerar 2.000 detenciones diarias como el nuevo objetivo, el doble de las que se realizaban cada día a principios de este año.

El referido informe planteó además que dicho aumento en la tasa de mortalidad plantea serias dudas sobre la oportunidad y calidad de la atención médica que proporciona el ICE y el personal contratado por la agencia a los migrantes detenidos.