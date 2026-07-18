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El nuevo ranking de Alejandro Tabilo tras caer contra el 16° del mundo en las semis del ATP de Bastad

El chileno luchó, pero no pudo contra el poderío de Andrey Rublev. Ahora, deberá enfocarse en su siguiente desafío, donde ya conoce su camino.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Alejandro Tabilo (31°) batalló este sábado, pero no pudo ante el ruso Andrey Rublev (16°) y terminó diciendo adiós al ATP 250 de Bastad, Suecia.

La primera raqueta nacional cayó en las semifinales ante el favorito del torneo por 6-4, 4-6 y 6-4, en un duelo que se extendió por dos horas y 12 minutos.

Pese a esta derrota, el chileno se retira de Suecia con buenas sensaciones tras mostrar un juego agresivo, el cual complicó bastante al europeo.

El ascenso de Alejandro Tabilo en el ranking tras su paso por Suecia

Por alcanzar las semifinales del certamen, Alejandro Tabilo sumará 70 puntos ATP, los cuales le permitirán escalar un lugar en el ranking mundial.

Ahora, el zurdo nacional deberá enfocarse en su próximo desafío: el ATP 250 de Estoril, Portugal, que comienza la semana siguiente. En este torneo, Tabilo es el tercer cabeza de serie, por lo que iniciará su participación en la segunda ronda, puesto que está libre en la primera fase.

Por su parte, Rublev disputará la final del ATP de Bastad contra el italiano Luciano Darderi (18º), quien dejó en el camino al paraguayo Daniel Vallejo (71°).

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