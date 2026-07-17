Habitantes de Malvinas palpitan final del Mundial: “Ojalá aplasten a los argentinos”

“Están convirtiendo un partido en un debate político. Son bravucones y no van a cambiar, necesitan que les den una lección”, puntualizaron los isleños.

Habitantes de Islas Malvinas reaccionaron a la polémica generada por el lienzo presentado por la Selección de Argentina en el Mundial de 2026, donde reivindicaban la soberanía trasandina sobre el territorio, expresando su apoyo a España de cara a la final y dejando ver que no olvidan el conflicto bélico sucedido en los 80.

Esto, luego que los jugadores argentinos mostraran un lienzo con el lema “Las Malvinas son argentinas”, tras derrotar a Inglaterra por 2-1 en la semifinal del Mundial que se desarrolla en Norteamérica.

Ante esto, Charles Dickson, de 52 años y habitante de Islas Malvinas, declaró a The Telegraph que su deseo es que “Argentina pierda de la misma forma como lo hizo en 1982 cuando se trataron de tomar las Falklands”.

En esta línea, dejó en claro que apoyo a España: “No tolero a Argentina, nos enrostran el tema (de las Malvinas) todo el tiempo y no tenemos nada en contra de España”.

“El partido será transmitido en todos los bares de Stanley. Creo que el 99,9% de los isleños apoyarán a España, si es que ellos ganan, la gente estará muy satisfecha”, agregó.

Charles Dickson, quien ayudó a las tropas británicas durante el conflicto bélico, mostró su rechazo al lienzo desplegado por la Albiceleste.

“Ellos lo disfrutan de forma enfermante. Están convirtiendo un partido en un debate político. Son bravucones y no van a cambiar, necesitan que les den una lección”, puntualizó.

June McMullen es una mujer de 77 años que sufrió el cautiverio a manos del Ejército durante la guerra, junto a su esposo Tony, y sus hijos Matthew -de cuatro meses cuando estalló el enfrentamiento – y Lucille, de cuatro años.

McMullen dejó en claro que su familia hinchará por España: “Ojalá aplasten a los argentinos, los odio. Deberían haber sido descalificados, su comportamiento ha sido absolutamente asqueroso. No pueden disputar un partido sin recurrir a trampas”.

“Cuando vi el lienzo, recordé todo el sufrimiento que vivimos. Ellos deberían ser penalizados, pero la FIFA no ha hecho nada al respecto. Se supone que no deben mezclar el fútbol con la política. Fue algo horrible para nosotros ver eso, la FIFA se ha quedado callada”, acusó la mujer.