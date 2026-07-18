VIDEO – “Necesitamos plazos”: el reclamo de vecina de Tomé a Kast por lenta reconstrucción tras incendios forestales

La mujer exigió respuestas para un proceso que se ha extendido por seis meses, cuando debieron haber sido solo tres.

En medio de su visita en la Región del Biobío, debido al sistema frontal, el presidente José Antonio Kast vivió un tenso momento cuando una vecina de la comuna de Tomé lo encaró por el lento proceso de reconstrucción tras los incendios forestales de hace unos meses, en el mes de enero.

Según logró recoger BioBioChile, la mujer encaró al mandatario luego de que hace seis meses perdiera su casa y hasta la fecha no ha recibido la ayuda con la que se comprometieron las autoridades.

“La casa de mi mamá lleva seis meses en construcción y todavía no se la entregan. Una adulta mayor, de 84 años. Seis meses, una casa que debió haberse entregado en tres meses“, le reclamó la vecina de Tomé al presidente Kast, quien la escuchó atentamente.

Por lo mismo, la mujer le exigió al mandatario que “necesitamos plazos, mira el invierno aquí, mira lo que pasó con el colegio, el viento“.

Una vez finalizada su intervención, le agradeció al Presidente por haberla escuchado, mientras él solo se limitó a consultar por su identidad, a lo que ella respondió, indicando que iba en representación de su madre, para luego retirarse en medio de la multitud que rodeaba a la máxima autoridad del país.