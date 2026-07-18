Colo Colo vs Millonarios: a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso por TV y streaming

Colo Colo visita a Millonarios, en lo que será su último duelo antes de la reanudación de la Liga de Primera del fútbol chileno.

Colo Colo vuelve al ruedo con la mira puesta en lo que será el comienzo de la segunda rueda de la Liga de Primera del fútbol chileno, y lo hará en un amistoso internacional, donde enfrentará a Millonarios en Colombia.

El Cacique chocará con el conjunto cafetero en el Estadio El Campín de Bogotá, en el marco de la tradicional “Noche Embajadora”, evento en el cual el equipo de Radamel Falcao celebrará sus 80 años de historia junto a su hinchada.

A qué hora y dónde ver en vivo el amistoso de Colo Colo vs Millonarios

El partido de Colo Colo vs Millonarios en Bogotá se jugará este sábado 18 de julio a partir de las 19:00 horas (de Chile), cuyo encuentro no contará con transmisión por TV abierta. Considerando lo anterior, sus hinchas podrán seguir toda la acción a través de la plataforma de streaming de Disney+.

Tras este amistoso, con el que se pondrá fin a la intertemporada, los albos volverán a poner el foco en la Liga de Primera, con el fin de repetir los buenos resultados y acercarse aún más al título.

De esta forma, su próximo desafío será enfrentar a Deportes Limache en el Estadio Monumental, duelo que se disputará el viernes 24 de julio por la fecha 16 del Campeonato Nacional.