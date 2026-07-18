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VIDEO – Las lluvias también golpean al Congreso y provocan filtraciones: piden adelantar semana distrital

Grandes filtraciones y goteras se han generado en diferentes salones del Congreso Nacional, en medio del sistema frontal que afecta al país.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

En el marco del paso del sistema frontal por distintos puntos del país, el Congreso Nacional también ha sido afectado por las lluvias, las cuales han generado grandes goteras y filtraciones en sus diferentes salones.

Una sala de comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados y parte de la Biblioteca del Congreso, son parte de los lugares que se han visto afectados.

A raíz de las goteras que se produjeron, se instalaron recipientes para contener el agua y dejaron al menos cuatro computadores dañados, mientras se evalúan los efectos de las filtraciones. Hasta ahora, no se han reportado daños estructurales en el edificio.

Bajo este contexto, funcionarios han solicitado adelantar la semana distrital (27 de julio), por medio de una carta dirigida al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI).

En concreto, la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile (Afutraparch) y la Asociación N°1 Funcionarios de Parlamentarios Cámara de Diputados (AFUNPAR), solicitaron “considerar el adelantamiento de la semana distrital, con el objeto de facilitar que las diputadas y diputados puedan atender especialmente la situación de sus respectivos distritos”.

A lo que añadieron: “La reciente declaración de Alerta Roja en la Región de Valparaíso, donde se encuentra la sede del Congreso Nacional, constituye un antecedente especialmente relevante, considerando que parlamentarios, funcionarios y trabajadores deben trasladarse hasta dicha ciudad desde distintas regiones del país”.

En caso de que no resulte la opción de adelantar la semana distrital, pidieron “considerar, al menos, la suspensión de la sesión del lunes. Si bien aún no es posible determinar con certeza cómo evolucionará la emergencia, las condiciones actuales son adversas y sus efectos podrían mantenerse durante los próximos días”.

Los videos de las filtraciones que afectan al Congreso Nacional

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