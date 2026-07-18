“Es un día muy triste”: confirman la muerte de Marco Cosme, carabinero baleado por El Rana en Valdivia

La noticia fue confirmada por el propio general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien reconoció que “cuesta cuando uno de los nuestros se va”.

En horas de este sábado se confirmó la muerte del cabo primero de Carabineros, Marco Javier Cosme, integrante del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Araucanía, quien fue herido el pasado miércoles en medio de un operativo en Valdivia.

El uniformado fue baleado en el rostro en medio de un un enfrentamiento armado para detener a Carlos Cancino Tapia, más conocido como El Rana, quien terminó siendo aprehendido por su presunta participación en el homicidio de Eugenio Naín Retamal.

Según se informó en la oportunidad, el cabo primero ingresó a la Unidad de Urgencia del Hospital Base de Valdivia, doctor Vicente Schild, con una herida de arma de fuego en el cráneo y un traumatismo encéfalo craneano grave. Desde entonces se mantuvo en riesgo vital hasta esta jornada, donde perdió la vida.

Marco Javier Cosme, de solo 32 años, llevaba 13 años y cinco meses de servicio en Carabineros. Desde 2019 que integraba el GOPE de La Araucanía, unidad especializada en procedimientos de alta complejidad.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien señaló que “es un día muy triste, muy lamentable” tanto para el país como para la institución.

“Cuesta cuando uno de los nuestros se va. Cuesta cuando un funcionario que ha entregado su vida por el país se aleja de esta forma“, agregó.