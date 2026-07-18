No fue el generador de ozono: revelan causa de muerte de tres personas en hostal de Viña del Mar

Las víctimas corresponden a dos mujeres y un hombre, quienes hospedaban en el inmueble ubicado en el sector de Recreo Alto.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró establecer la causa de la muerte de tres personas en un hostal ubicado en Viña del Mar, en la Región de Valparaíso, durante la madrugada de este sábado.

Las primeras indagaciones apuntaban a un generador de ozono que estaba instalado al interior del inmueble ubicado en la intersección de La Unión con Diego Portales, en el sector de Recreo Alto.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, de la Brigada de Homicidios de la PDI, señaló a T13 que “en un principio, los primeros indicios daban cuenta de que había un generador de ozono. No obstante, una vez realizadas las pericias con ambos laboratorios de Criminalística, se logró descartar este artefacto“.

Las pericias, además, lograron descartar la participación de terceras personas y se estableció que las víctimas perdieron la vida producto de la inhalación de monóxido de carbono. Dicho gas emanó desde un calefont instalado en un baño que no contaba con las condiciones adecuadas de ventilación.

De esta manera, el monóxido de carbono se habría desplazado hacia las habitaciones a través de los ductos de aire que no funcionaban correctamente.

Las tres personas que murieron en este hostal de Viña del Mar son dos mujeres y un hombre. De ellos, dos eran hermanos y alojaron en el lugar con una tercera persona.