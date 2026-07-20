“Me quedo con todo lo bueno”: Messi valoró el desempeño en el Mundial 2026, pero no dio pistas de su futuro

Pese a la frustración de perder la opción de un nuevo título mundial, el capitán trasandino ni dudó en “felicitar a España por el campeonato”.

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Lionel Messi empleó este lunes su cuenta en Instagram para valorar el desempeño de la selección de Argentina en el Mundial 2026 y admitió que la derrota ante España en la final disputada en la víspera lo impactó con fuerza.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno“, escribió el capitán de la albiceleste.

Pese a la frustración de perder la opción de un nuevo título mundial, La Pulga ni dudó en “felicitar a España por el campeonato“.

Las palabras de Lionel Messi tras el Mundial 2026

Durante esta jornada, Lionel Messi posteó que “el dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida” tras el Mundial 2026.

“Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, añadió.

Luego continuó contando que “hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo“.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos“, destacó Lionel Messi.

Sin embargo, el capitán no entregó ninguna pista sobre su futuro en la selección Argentina, aunque previo al torneo dio a entender que podría ser su último torneo internacional. No obstante, medios trasandinos han aventurado que podría jugar la Copa América 2028, que se jugaría en Estados Unidos.