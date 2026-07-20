¿Existe la depresión post Mundial? El fenómeno emocional que podría afectar a hinchas tras el fin del torneo

Tras el término de la Copa del Mundo, especialistas advierten que algunas personas podrían sentir vacío, nostalgia o desmotivación tras varias semanas de alta intensidad emocional.

Durante más de un mes, el Mundial 2026 cambió la rutina de millones de personas: partidos, reuniones con amigos, conversaciones sobre fútbol y la expectativa por cada jornada construyeron una experiencia de alta intensidad emocional que, para muchos, podría dejar una sensación de vacío tras el término del torneo.

Si bien se ha popularizado el concepto de “depresión post Mundial”, especialistas aclaran que detrás de este fenómeno existe un proceso emocional distinto.

“Conviene aclarar de entrada que esta es una expresión coloquial, no un cuadro clínico. La depresión, en sentido estricto, es un trastorno del ánimo con criterios diagnósticos, duración y compromiso funcional específicos”, explicó Javier Piñeiro, psicólogo social del deporte de la Universidad UNIACC.

A lo que añadió: “Es, más bien, un fenómeno de reajuste emocional: un descenso en la activación afectiva tras un período prolongado de alta intensidad emocional colectiva”.

Siguiendo en esa línea, manifestó que “el Mundial deja de ser fútbol y se transforma en un fenómeno social total. Activa dispositivos identitarios —la selección como símbolo nacional—, rituales colectivos —juntarse a ver partidos, vestir la camiseta, compartir comidas— y una narrativa emocional compartida que atraviesa clase, edad y género. Incluso, quienes no tienen a su selección compitiendo asumen la bandera de su jugador favorito, identificándose con ese país”.

Lo anterior, también permite explicar la razón de por qué las personas que no ven fútbol habitualmente se involucran emocionalmente durante el certamen. “El sentido de pertenencia a un grupo es una necesidad humana básica, y el Mundial ofrece durante un mes una identidad grupal amplificada, accesible y emocionalmente potente”, expuso.

Qué hay detrás del concepto “depresión post Mundial” y las emociones que podrían experimentar los fanáticos

Respecto a las emociones que predominan tras el término de la Copa del Mundo, el experto señala que “la palabra que la gente usa más es vacío, pero lo que observamos es una mezcla de nostalgia anticipada, desactivación motivacional y una sensación de pérdida de pertenencia. La emoción que mejor lo describe no es la tristeza en sí, sino la desafectación: la caída desde un estado colectivo intenso hacia la rutina individual habitual”.

“Durante el torneo, los circuitos de recompensa (dopamina), las respuestas de estrés positivo (cortisol) y los sistemas de vinculación social (oxitocina) trabajan a un nivel de activación elevado y sostenido. Cuando el evento termina, el sistema vuelve a su línea base y ese retorno se experimenta subjetivamente como un descenso”, complementó.

De acuerdo a Piñeiro, no todas las personas viven este fenómeno de la misma manera. “Quienes hicieron del Mundial parte central de su vida cotidiana durante un mes sienten más el vacío. También influye el estado emocional previo: personas que ya venían con síntomas depresivos, aislamiento o duelos recientes pueden quedar más expuestas cuando desaparece ese apoyo afectivo”.

No obstante, enfatizó que “es normal cuando dura pocos días, cuando la persona sigue funcionando en sus áreas cotidianas y cuando se resuelve al reincorporarse a sus rutinas habituales”. Para cerrar, el docente de la UNIACC recomendó “encender alertas cuando se prolonga y no permite a la persona volver a su normalidad, aparece anhedonia sostenida, trastornos del sueño o del apetito, aislamiento social, o cuando la persona verbaliza sentimientos de vacío profundo o desesperanza”.