O’Higgins desafía a Boca Juniors: la programación de los playoffs de Copa Sudamericana

Esta semana vuelve la Copa Sudamericana con la disputa de la ida de los playoffs, donde O’Higgins visitará a La Bombonera.

Tras el término del Mundial 2026, donde España se coronó campeón, ahora toca volver a lo nuestro, ya que esta semana se reanuda la Copa Sudamericana, con la disputa de los playoff, donde O’Higgins se medirá ante Boca Juniors.

El cuadro rancagüino tendrá la difícil misión de visitar el Estadio La Bombonera en Buenos Aires, con el objetivo de obtener un buen resultado de cara a la próxima semana, cuando reciba a los Xeneizes en el Estadio El Teniente.

Este crucial duelo por la ida de los playoffs del certamen se podrá ver en vivo en Chile en TV a través de la señal de DSports, mientras que por streaming se podrá seguir toda la acción por medio de DGO.

Con O’Higgins vs Boca Juniors como plato fuerte: la programación de la Copa Sudamericana para esta semana

Martes 21 de julio:

Nacional vs. Tigre . 18:00 horas. Estadio Gran Parque Central.

. 18:00 horas. Estadio Gran Parque Central. Universidad Central FC vs. Santos. 20:30 horas. Estadio Olímpico de la UCV.

Miércoles 22 de julio:

Independiente de Medellín vs. Vasco Da Gama . 18:00 horas. Estadio Atanasio Girardot.

. 18:00 horas. Estadio Atanasio Girardot. Sporting Cristal vs. RB Bragantino. 20:30 horas. Estadio Nacional de Lima.

20:30 horas. Estadio Nacional de Lima. Lanús vs. Cienciano. 20:30 horas. Estadio Ciudad de Lanús.

Jueves 23 de julio: