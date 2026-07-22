Sin Duelo de Leyendas y sin dinero: la pesadilla de cientos de fanáticos que aún esperan su devolución tras la suspensión del evento

Hasta $1 millón fue lo que pagaron algunos de los fanáticos para asistir al evento que nunca se realizó. A pesar de que han pasado cuatro meses desde la suspensión, afectados relatan a EL DÍNAMO la incertidumbre que viven al no obtener respuestas sobre la devolución de su dinero.

La ilusión de niños, jóvenes y adultos de poder ver en vivo a Ronaldinho y otras figuras en el Duelo de Leyendas se esfumó de un día para otro, y a cuatro meses de la sorpresiva suspensión del evento, cientos de personas exigen reembolso, pero aún no tienen respuestas concretas.

Familias provenientes de diferentes regiones que realizaron significantes gastos en traslado y estadía, y fanáticos que desembolsaron hasta más de un millón de pesos por entradas con meet and greet, relatan a EL DÍNAMO el calvario que ha significado este proceso para ellos, por el cual están llevando a cabo gestiones para iniciar una demanda colectiva.

El evento se iba a realizar el 27, 28 y 29 de marzo en Claro Arena, donde se prometía un encuentro deportivo de gran nivel con importantes figuras nacionales e internacionales, siendo Ronaldinho la principal atracción.

Sin embargo, tres días antes del torneo se anunció la baja del astro brasileño, lo que dio paso a la incertidumbre de los asistentes del Duelo de Leyendas. Tras ello, la productora informó la suspensión del evento, lo que desató la desazón de los fanáticos que habían reservado viajes y hospedajes en Santiago.

Lo anterior, también provocó la molestia de los jugadores. Uno de ellos es Kike Acuña, quien disparó contra la producción debido a los meses de preparación que hubo detrás, y también reveló que Cristián Álvarez se infiltró para poder estar presente. Además, deslizó que Ronaldinho “no tenía idea que venía a jugar este campeonato“, según afirmó en un programa de Juega en Línea.

La pesadilla de los asistentes al Duelo de Leyendas

Ante las nulas respuestas de la productora y el Sernac, los afectados se movilizaron y crearon un grupo de WhatsApp que ya cuenta con casi 200 integrantes. Además de ello, crearon una cuenta en Instagram (@estafaduelodeleyendas), con el objetivo de llegar a más gente y subir información.

En este marco, se han conocido diferentes casos. Uno de ellos es el de Constanza, que califica su experiencia como “terrible”, puesto que por el motivo del cumpleaños de su hijo, compró tres entradas por “$905 mil en total. También compré para que el niño entrara a la cancha con el jugador (experiencia mano a mano) junto al papá”.

“Viajamos en auto desde Antofagasta, el consumo de combustible no fue menor (cerca de $800 mil), aparte del alojamiento… Yo viajé porque nosotros nos fuimos el día anterior a que cancelaran el evento. Entonces nos dimos cuenta en Santiago que se había cancelado… y mi hijo terminó con el corazón roto, porque tiene ocho años y le había contado a todos sus compañeros que iba a entrar en la cancha con un jugador”, relata, enfatizando que al sumar todo “son como $2 millones que gastamos para poder ir”.

Duelo de Leyendas.

Uno de los más afectados es un joven que gastó $1.050.000 por una entrada para el meet and greet, más un boleto de aproximadamente $80 mil para ver jugar a Ronaldinho. “Invertí aproximadamente un $1.130.000… yo quedé muy triste, era un momento único en mi vida, por el cual estaba dispuesto a pagar lo que sea, y finalmente me quedé sin nada, sin poder ver a Ronaldinho, sin poder verlo jugar, y finalmente sin siquiera mi dinero. Ya han pasado cuatro meses, no hemos tenido

respuesta de la productora”, lamentó.

También está el caso de Eduardo Espinoza, que desembolsó $760 mil para que su hijo ingresara a la cancha con dos equipos diferentes, y el de Yerko Guajardo y Johana Arancibia, ambos de región y que pagaron cerca de $80 mil por cada ticket para asistir con sus hijos.

Estos y otros tantos casos más siguen sin tener solución, a pesar de presentar diversos reclamos al Sernac. Soledad Rebolledo, una de las administradoras el grupo, acusó que “lo que nos responde Sernac, es que ellos envían información a la productora y la productora no le responde… y cuando pasa el plazo se da por entendido que la empresa no respondió, y se cancela la solicitud, y hay que volver a hacer el reclamo, y así nos hemos pasado estos meses”.

“El tema es difícil por lo que nos han explicado, ya que no es que hayan cancelado el evento, ellos dicen que lo tienen aplazado. El problema es que ese aplazado puede ser este año, el otro año, y como ahí lo legal a ellos los ayuda en cierta parte”, añadió.

En este marco, comentó que están realizando gestiones para iniciar una demanda colectiva, “pero queremos conseguir la mayor cantidad de personas para poder costearlo de una forma más fácil”.

Por su parte, Espinoza agrega que “hasta el día de hoy. No hemos tenido respuesta, hemos tenido que poner recursos en Sernac, pero la verdad es que cero ayuda, cero apoyo y PuntoTicket se lava las manos porque dice que es una empresa intermediaria. En el fondo le carga la responsabilidad a la productora. Somos más de 100 personas, que son las que estamos en este grupo, que fuimos estafadas por esta empresa y de lo cual no hemos tenido solución”.

¿Qué se ha informado desde la productora del evento?

La última comunicación oficial por parte de la organización del Duelo de Leyendas se realizó el pasado 18 de mayo, donde expusieron que “decidimos esperar hasta contar con información concreta, respaldada y completamente confirmada antes de comunicar oficialmente los próximos pasos del evento, con el objetivo de evitar entregar fechas o modalidades que posteriormente pudieran modificarse”.

En aquella publicación de redes sociales, aseguraron que “pronto habrá nueva fecha y se conocerán los próximos pasos del evento (beneficios y devoluciones)”. Sin embargo a más de dos meses de último pronunciamiento, los afectados acusan que siguen sin respuestas.