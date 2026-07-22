Superintendencia de Servicios Sanitarios advierte crisis hídrica en Coquimbo: “El 90% de los estantes está sin agua”

Consultado sobre los plazos de reposición del servicio de agua potable, Jorge Rivas puntualizó que su retorno el próximo sábado “es factible”, pero reconoció “la desesperación” de la población por esta situación.

AGENCIA UNO

Jorge Rivas, superintendente de Servicios Sanitarios, advirtió una eventual crisis hídrica en la Región de Coquimbo tras el paso del sistema frontal, donde más de 130 mil usuarios están afectados por corte de agua potable.

En entrevista con radio Cooperativa, la autoridad explicó que “lamentablemente se desbordó el río Elqui en una magnitud importante y no es que se haya desbordado agua transparente, se desbordó barro, lodo, piedras, escombros, troncos y todo eso pasó por encima de muchas instalaciones de la empresa sanitaria que produce el agua potable”.

“Con el caudal que hay hoy día disponible solo se puede abastecer al 25 por ciento de la conurbación La Serena-Coquimbo y entonces si bien hay un problema de turbiedad, lamentablemente se dañó la infraestructura y eso es lo que va a tomar más tiempo de recuperar”, agregó Jorge Rivas.

El superintendente de Servicios Sanitarios precisó que “el 90% de todos los estanques que nosotros logramos alcanzar a revisar estaban o sin agua o con niveles sumamente bajos, vandalizados, estaban rotos, dados vuelta, sin llave, hay una situación complicada. Los estanques están, faltan algunos en sectores que no estaban mapeados en el plan”.

Consultado sobre los plazos de reposición del servicio de agua potable, Jorge Rivas puntualizó que su retorno el próximo sábado “es factible”, pero reconoció “la desesperación” de la población por esta situación.