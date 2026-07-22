¿Subirá la bencina? Revisa el informe de ENAP sobre los combustibles esta semana

Como cada miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo dio a conocer su informe semanal con la proyección de variación para los principales combustibles que se comercializan en el país.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer este miércoles una nueva estimación sobre la variación que registrarían los precios de los combustibles durante esta semana.

En esta oportunidad, el informe proyecta que no habrá cambios en el valor de las gasolinas de 93 y 97 octanos, el diésel, el kerosene ni el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso vehicular.

Junto con el informe, la estatal reiteró que no fija ni regula el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

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“Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Asimismo, recordó que su función principal consiste en comercializar combustibles a las empresas distribuidoras, las que posteriormente determinan de forma autónoma el valor de venta al público.

Junto a ello, la empresa explicó que el informe se elabora considerando distintos factores relacionados con el mercado internacional y los mecanismos de estabilización vigentes en Chile.

Entre ellos figuran los precios de importación de combustibles desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, los costos asociados al transporte marítimo y las normas del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Según el reporte, la variación estimada es la siguiente: