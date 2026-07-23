“Intolerable e inadmisible”: DT de España dispara contra jugadores de Argentina por agresiones en la final del Mundial 2026

Luis de la Fuente apuntó duramente contra los jugadores de Argentina, luego de que agredieran a sus dirigidos tras el pitazo final.

Después de varios días de que España ganara el Mundial 2026, el entrenador Luis de la Fuente se refirió a las agresiones de los jugadores de Argentina que originaron una trifulca en el centro del campo tras el pitazo final.

El DT aseguró que en el momento de la celebración no se dio cuenta de lo que había pasado con sus jugadores, puesto que estaba concentrado en los festejos del segundo título Mundial de la Roja europea.

La dura reacción de Luis de la Fuente por agresiones de Argentina

“Cuando ocurrieron los hechos, no me di cuenta de lo que había ocurrido, porque estaba celebrando el título. En cualquier caso, es algo intolerable e inadmisible, no se puede permitir que ocurran estas cosas”, expresó De la Fuente sobre los incidentes posteriores al duelo.

Siguiendo en esa línea, enfatizó en la importancia de mantener el respeto dentro y fuera de la cancha. “Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones de sus futbolistas… eso no es tolerable de ninguna manera“, manifestó.

Frente a las agresiones de los jugadores argentinos, el adiestrador español destacó la actitud de sus dirigidos, quienes evitaron entrar en conflictos.

“Sinceramente, destaco el comportamiento de nuestros jugadores frente a ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros futbolistas siempre mantuvieron las formas, tal como lo deben de hacer los buenos deportistas“, sostuvo.

Tras ello, abordó su futuro personal y su opción de defender el título en el Mundial 2030: “Sería el orgullo más grande de un entrenador, pero ahora soy muy cortoplacista, ya habrá tiempo de analizarlo”.