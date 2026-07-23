Petición para expulsar a Argentina de los Mundiales llega a 23 millones de firmas, mientras otra solicitud exige repetir la final

Llanto por aquí y por allá. La petición de sacar a Argentina del Mundial tomó tanta fuerza que estuvo ad portas de romper un récord Guinness, mientras que desde el país trasandino surgió otra iniciativa para repetir la final por presuntos “errores arbitrales”.

Tras el término del Mundial 2026, donde España se coronó campeón tras derrotar a Argentina en la final, ha hecho noticia la multitudinaria recolección de firmas para diferentes peticiones que tienen como protagonista a la selección Albiceleste.

La participación de los trasandinos dividió a millones de fanáticos, y en este marco, surgió una petición que solicita expresamente la exclusión del cuadro sudamericano en las próximas Copas del Mundo de la FIFA, la cual superó los 23 millones de firmas.

La iniciativa que se publicó en la página argentinaout.com, nació en pleno desarrollo del torneo y sostiene que hubo favoritismo arbitral hacia Argentina a lo largo del certamen.

Tras los duelos de la fase de grupos, esta campaña ganó visibilidad y se intensificó tras los octavos ante Egipto y en las siguientes rondas eliminatorias. El objetivo inicial era llegar a 5 millones de firmas, pero finalmente cerró con un total de 23.316.108 firmas.

“Más de 23 millones de personas de 170 países firmaron esta petición en menos de una semana. La FIFA nos ignoró, pero España respondió. Gracias, España”, expusieron en el sitio web.

Con esta cifra, la petición estuvo a poco más de un millón de firmas de romper un récord Guinness y quitarle el lugar al movimiento Jubilee 2000, que buscaba cancelar la deuda de los países más pobres antes del comienzo del nuevo milenio y reunió 24.319.181 respaldos.

La petición que nació desde Argentina para repetir la final del Mundial 2026

En contraparte, en Argentina lanzaron una campaña para recolectar firmas para repetir la final del Mundial 2026, después de la caída de la Albiceleste ante España.

La petición la inició la hincha Gisela Sánchez en la plataforma Change.org y hasta el momento lleva 85.532.

Esta solicitud apunta al árbitro del encuentro, el esloveno Slavko Vincic, y se reclama a la FIFA que revise las decisiones que adoptó el juez en el duelo, que finalizó 1-0 a favor de España.

“No es solo una cuestión de justicia para Argentina, sino para el futuro del fútbol mundial. Necesitamos garantizar la integridad de los árbitros en todos los niveles del deporte. Si permitimos que la corrupción pase desapercibida en este escenario global, estamos dando un mal ejemplo a las futuras generaciones de deportistas y aficionados”, manifestó la creadora de esta campaña.

Esta no es la única iniciativa en la plataforma para repetir la final. No obstante, estas campañas no tienen validez, ya que el reglamento de la FIFA es claro al respecto: un partido solamente se puede repetir si existe una infracción grave y deliberada de las normas de competición, como una alineación indebida, o por decisión de los órganos competentes antes de que el resultado quede homologado.