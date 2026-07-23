Tras apertura en Brasil: Mercado Libre apuesta por impulsar farmacia virtual en Chile

Según un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Mercado Libre concentra hasta un 40% de las ventas a través de plataformas digitales a 2024.

AGENCIA UNO

Mercado Libre está analizando impulsar una farmacia virtual en Chile, concretando reuniones con autoridades nacionales para desarrollar un modelo concentrado de venta online de medicamentos.

Esto, luego de un informe de Reuters basado en actas oficiales de la compañía, que da cuenta de al menos seis encuentros con personeros públicos durante 2025 para presentar su iniciativa para ingresar al mercado de la comercialización de medicamentos.

Esta información surge tras conocerse que Mercado Libre ya comenzó a probar esta nueva dinámica en Brasil, donde se hizo de una farmacia física para poder recibir las autorizaciones gubernamentales y comenzar con un plan piloto de venta de fármacos sin receta en Sao Paulo.

En el caso chileno, la norma legal no permite que una farmacia opere de forma exclusiva por vía online y además Mercado Libre no tiene la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) para administrar un establecimiento físico.

En estas reuniones, el propio Ministerio de Salud instó a la empresa a pedir una evaluación técnica al ISP, ya que su propuesta debería considerar una interpretación de las actuales normas.

Según un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Mercado Libre concentra hasta un 40% de las ventas a través de plataformas digitales a 2024.