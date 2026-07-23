Multas de hasta $716 millones: Cámara aprueba iniciativa que endurece el castigo por contenidos falsos creados con IA

El proyecto establece nuevas reglas para el uso de contenidos generados con inteligencia artificial y crea un marco legal para enfrentar la difusión de imágenes, audios y videos falsificados que simulan a personas reales.

La Cámara de Diputadas y Diputados dio un importante paso en la tramitación del proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para los contenidos creados o modificados mediante inteligencia artificial (IA) con especial énfasis en los llamados deepfakes, es decir, imágenes, audios o videos falsificados que imitan de manera realista a personas.

La propuesta fue aprobada en general por 128 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones, por lo que ahora continuará su discusión en particular en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Cámara aprueba iniciativa que endurece el castigo por contenidos falsos creados con IA

La iniciativa busca proteger la identidad y la integridad digital de las personas frente al uso de tecnologías capaces de crear contenidos falsos que puedan generar confusión o engaño.

El proyecto define como “representaciones digitales verosímiles pero falsas” a todo contenido sintético de imagen, audio o video, generado o alterado mediante inteligencia artificial u otras tecnologías, que pueda inducir a error, confusión o engaño respecto de la identidad, acciones o declaraciones de una persona real.

Asimismo, incorpora el concepto de derecho a la integridad digital, estableciendo que toda persona tiene derecho a que su imagen, voz o cuerpo no sean utilizados para generar este tipo de contenidos sin autorización.

No obstante, la propuesta aclara que “no se consideran deepfakes los contenidos que correspondan a una sátira, parodia, crítica o expresión artística, siempre que sean claramente identificables y no induzcan a error ni causen daño”.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto son las sanciones económicas contempladas para quienes creen o difundan este tipo de contenidos.

La propuesta establece que tanto personas naturales como jurídicas podrán responder civilmente por los daños ocasionados mediante deepfakes. Además, los tribunales podrán ordenar medidas cautelares, como el retiro o bloqueo del contenido cuando exista riesgo de provocar un daño irreparable.

En materia de sanciones, el texto considera multas que van desde 5 mil hasta 10 mil UTM, lo que actualmente equivale a aproximadamente entre $358 millones y $716 millones, dependiendo de la gravedad de la infracción.