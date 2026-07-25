“Tendrá que pelear el puesto”: Fernando Ortiz sobre la llegada de Vozinha a Colo Colo

“Las charlas sobre refuerzos las mantengo en privado con el presidente”, dijo sobre cómo se gestó la contratación del portero de Cabo Verde.

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El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, se mostró feliz por la llegada del arquero de Cabo Verde Vozinha al club popular, aunque aclaró que el portero mundialista tendrá que ganarse la titularidad.

El técnico del Cacique se refirió al tema tras la victoria del Albo por 3-1 sobre Deportes Limache en el partido disputado en el Monumental.

Respecto de cómo se gestó la llegada del jugador africano al club popular, el estratega dijo que “las charlas sobre refuerzos las mantengo en privado con el presidente (Aníbal Mosa)”.

“Ambos sabemos que queremos lo mejor para la institución“, planteó el técnico trasandino en las declaraciones que le entregó luego del partido.

Qué dijo Ortiz sobre la llegada de Vozinha a Colo Colo

Al abordar la llegada de Vozinha, el entrenador sostuvo que “claro que estoy feliz, tenemos a un mundialista en Colo Colo“.

“Sus actuaciones han llevado a que pongamos el ojo en él”, manifestó a continuación el técnico Fernando Ortiz.

“Todos sabemos lo que sucedió en el último Mundial y le va a aportar muchísimas cosas a los jóvenes con su experiencia y demás“, adelantó.

“En la negociación no estuve, pero lo que sí tengo claro es que es un jugador más y que tendrá que pelear el puesto como los demás“, precisó.

Agregó que cada “jugador que llega a Colo Colo va a competir. A mí el nombre no me va a cambiar mi forma de pensar. El que tenga que jugar, va a jugar”.

“Va a tener una competencia importante Vozinha para ganarse el arco. La competencia es día a día. Si él me demuestra que está para atajar, va a atajar“, complementó.

En esa línea, Ortiz destacó “la actuación de Gabriel (Maureira) en esta noche, así que va a haber una linda competencia, que es lo que siempre pido“.