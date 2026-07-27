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La drástica decisión que tomó el árbitro de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

A una semana de la final de la Copa del Mundo, se dio a conocer una sorpresiva noticia sobre el esloveno Slavko Vicnic.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Durante esta jornada, se dio a conocer una sorpresiva noticia respecto al árbitro Slavko Vincic, quien dirigió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

La Federación Eslovena de Fútbol comunicó que el juez tomó una drástica decisión tras culminar su participación en la Copa Mundial de la FIFA, la cual tiene que ver con su retiro de la actividad.

“Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vincic puso fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte”, afirmó la federación.

De acuerdo al organismo, el árbitro de 46 años “consolidó su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia” tras su desempeño en la final de la cita planetaria.

En este marco, destacaron que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo proclamó como el mejor árbitro del torneo al mantener “el control disciplinario claro y firme que caracteriza al arbitraje de élite”.

Sumado a ello, el referí recibió el premio Giulio Campanati en Italia por su labor arbitral en el Mundial de 2026.

El esloveno dirigía encuentros internacionales desde 2020, donde resalta la final de la Europa League 2021/2022 entre Eintracht Frankfurt y Glasgow Rangers, y la final de la Champions League 23/24 que tuvo campeón al Real Madrid tras vencer a Borussia Dortmund.

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