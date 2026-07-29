“Yo no lo hubiese traído”: Esteban Paredes criticó la contratación de Vozinha por parte de Colo Colo

“Si yo tuviera que elegir, me quedo con Maureira”, manifestó el exartillero albo, quién añadió que la llegada del arquero africano “es más para la galería”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El tercer goleador histórico de Colo Colo, Esteban Paredes, se sumó al exarquero Roberto Rojas y criticó con dureza la decisión del Cacique de contratar al arquero de Cabo Verde, Vozinha, a la vez que aseveró que su incorporación “es más para la galería”.

De acuerdo con lo manifestado por el actual entrenador de Santiago Morning, “sabemos que Vozinha anduvo muy bien en el Mundial, tuvo muy buenas actuaciones, pero hoy día el arquero titular de Colo Colo es (Gabriel) Maureira, que es un chico que viene saliendo de la cantera“.

“No sé si se lo consultaron al técnico. Pero si traen a Vozinha es para que juegue, no creo que venga a pasear“, le dijo a radio ADN.

“Es preocupante. Maureira es un chico que está iniciando su carrera, le queda mucho por delante y va muy bien encaminado. Puede ser vendible el día de mañana. Pero al traer a Vozinha, tapas a un chico que a mi parecer lo ha hecho muy bien“, complementó a continuación.

Los dichos de Esteban Paredes coinciden con lo manifestado por el exarquero Roberto Rojas, quien le dijo a La Tercera que la llegada de Vozinha “es lamentable (…) por el futuro de los arqueros en Colo Colo, que siempre tuvo porteros que aparecieron en las cadetes o que llegaron con pocos años al club“.

Por qué Esteban Paredes criticó contratación de Vozinha

Según Esteban Peredes, “la incorporación de Vozinha es más para la galería. No sé si hay un directorio en Colo Colo. Parece que hay, pero ya sabemos lo que ocurre dentro de la interna del club, que hoy día el mayor accionista es Aníbal Mosa“.

“Si yo tuviera que elegir, me quedo con Maureira. Yo no hubiese traído a Vozinha”, manifestó el exartillero albo.

En esa línea, Paredes planteó que si Fernando Ortiz “no está muy convencido del fichaje, yo creo que Maureira seguirá siendo el arquero titular de Colo Colo. Pero claro, con Vozinha en el equipo, a Maureira se le acorta el rango de errores“.

“Tener a Vozinha de compañero le puede servir, como también lo puede perjudicar“, concluyó el director técnico de Santiago Morning.